OXY: Occidental Petroleum Corporation
46.09 USD 1.27 (2.68%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OXY 환율이 오늘 -2.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.98이고 고가는 47.36이었습니다.
Occidental Petroleum Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
45.98 47.36
년간 변동
34.78 56.49
- 이전 종가
- 47.36
- 시가
- 47.36
- Bid
- 46.09
- Ask
- 46.39
- 저가
- 45.98
- 고가
- 47.36
- 볼륨
- 14.484 K
- 일일 변동
- -2.68%
- 월 변동
- -2.91%
- 6개월 변동
- -6.32%
- 년간 변동율
- -10.03%
