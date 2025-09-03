Dövizler / OXY
OXY: Occidental Petroleum Corporation
46.09 USD 1.27 (2.68%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OXY fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.98 ve Yüksek fiyatı olarak 47.36 aralığında işlem gördü.
Occidental Petroleum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
45.98 47.36
Yıllık aralık
34.78 56.49
- Önceki kapanış
- 47.36
- Açılış
- 47.36
- Satış
- 46.09
- Alış
- 46.39
- Düşük
- 45.98
- Yüksek
- 47.36
- Hacim
- 14.486 K
- Günlük değişim
- -2.68%
- Aylık değişim
- -2.91%
- 6 aylık değişim
- -6.32%
- Yıllık değişim
- -10.03%
21 Eylül, Pazar