货币 / OMF
OMF: OneMain Holdings Inc
60.52 USD 0.92 (1.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OMF汇率已更改-1.50%。当日，交易品种以低点60.14和高点61.84进行交易。
关注OneMain Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OMF新闻
日范围
60.14 61.84
年范围
38.01 63.24
- 前一天收盘价
- 61.44
- 开盘价
- 61.84
- 卖价
- 60.52
- 买价
- 60.82
- 最低价
- 60.14
- 最高价
- 61.84
- 交易量
- 2.054 K
- 日变化
- -1.50%
- 月变化
- -0.30%
- 6个月变化
- 24.42%
- 年变化
- 31.57%
