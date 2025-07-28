Dövizler / OMF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OMF: OneMain Holdings Inc
60.83 USD 0.74 (1.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OMF fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.60 ve Yüksek fiyatı olarak 61.61 aralığında işlem gördü.
OneMain Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMF haberleri
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- OneMain Holdings 2033 vadeli %6,5 faizli 800 milyon dolarlık tahvil ihraç etti
- OneMain Holdings issues $800 million in 6.5% senior notes due 2033
- RBC Capital, OneMain hissesi için Outperform notunu yineledi
- OneMain stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Serving High-Risk Borrowers, OneMain Offers Growth And High Yields
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Is OneMain (OMF) Stock Undervalued Right Now?
- OneMain Holdings, Inc. (OMF) Presents at Barclays 23rd Annual
- ALLY Shares Touch 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Onemain Holdings stock hits 52-week high at $62.04
- OneMain Holdings (OMF) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Wells Fargo initiates OneMain stock coverage with Equal Weight rating
- Onemain Holdings stock hits 52-week high at 60.38 USD
- Is Capital One Set to Ride on NII Growth Amid Relatively Higher Rates?
- Here's Why OneMain Holdings (OMF) is a Strong Value Stock
- OneMain Holdings issues $750 million in 6.125% senior notes due 2030
- OneMain Stock: There Should Be More Upside Despite Some Technical Risks (NYSE:OMF)
- COF Declines 4.9% in a Month: Is This the Right Time to Buy the Stock?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Pagaya vs. OneMain: Which Consumer Credit Stock is a Smarter Bet?
- Why OneMain Holdings (OMF) is a Top Value Stock for the Long-Term
- OneMain Holdings Stock Gains 1.3% on Q2 Earnings Beat, Provisions Dip
Günlük aralık
60.60 61.61
Yıllık aralık
38.01 63.24
- Önceki kapanış
- 61.57
- Açılış
- 61.61
- Satış
- 60.83
- Alış
- 61.13
- Düşük
- 60.60
- Yüksek
- 61.61
- Hacim
- 1.192 K
- Günlük değişim
- -1.20%
- Aylık değişim
- 0.21%
- 6 aylık değişim
- 25.06%
- Yıllık değişim
- 32.24%
21 Eylül, Pazar