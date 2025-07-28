FiyatlarBölümler
OMF: OneMain Holdings Inc

60.83 USD 0.74 (1.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OMF fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.60 ve Yüksek fiyatı olarak 61.61 aralığında işlem gördü.

OneMain Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
60.60 61.61
Yıllık aralık
38.01 63.24
Önceki kapanış
61.57
Açılış
61.61
Satış
60.83
Alış
61.13
Düşük
60.60
Yüksek
61.61
Hacim
1.192 K
Günlük değişim
-1.20%
Aylık değişim
0.21%
6 aylık değişim
25.06%
Yıllık değişim
32.24%
21 Eylül, Pazar