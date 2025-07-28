Währungen / OMF
OMF: OneMain Holdings Inc
61.57 USD 1.06 (1.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMF hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.63 bis zu einem Hoch von 61.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die OneMain Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OMF News
Tagesspanne
60.63 61.93
Jahresspanne
38.01 63.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.51
- Eröffnung
- 60.82
- Bid
- 61.57
- Ask
- 61.87
- Tief
- 60.63
- Hoch
- 61.93
- Volumen
- 1.236 K
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 26.58%
- Jahresänderung
- 33.85%
