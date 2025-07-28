KurseKategorien
Währungen / OMF
Zurück zum Aktien

OMF: OneMain Holdings Inc

61.57 USD 1.06 (1.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OMF hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.63 bis zu einem Hoch von 61.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die OneMain Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMF News

Tagesspanne
60.63 61.93
Jahresspanne
38.01 63.24
Vorheriger Schlusskurs
60.51
Eröffnung
60.82
Bid
61.57
Ask
61.87
Tief
60.63
Hoch
61.93
Volumen
1.236 K
Tagesänderung
1.75%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
26.58%
Jahresänderung
33.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K