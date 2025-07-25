Валюты / OMF
OMF: OneMain Holdings Inc
60.52 USD 0.92 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMF за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.14, а максимальная — 61.84.
Следите за динамикой OneMain Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
60.14 61.84
Годовой диапазон
38.01 63.24
- Предыдущее закрытие
- 61.44
- Open
- 61.84
- Bid
- 60.52
- Ask
- 60.82
- Low
- 60.14
- High
- 61.84
- Объем
- 2.054 K
- Дневное изменение
- -1.50%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- 24.42%
- Годовое изменение
- 31.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.