Devises / OMF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OMF: OneMain Holdings Inc
60.83 USD 0.74 (1.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OMF a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.60 et à un maximum de 61.61.
Suivez la dynamique OneMain Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMF Nouvelles
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- OneMain Holdings émet 800 millions de dollars d’obligations senior à 6,5% échéant en 2033
- OneMain Holdings issues $800 million in 6.5% senior notes due 2033
- RBC Capital réitère sa note "Surperformance" pour l’action OneMain
- OneMain stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Serving High-Risk Borrowers, OneMain Offers Growth And High Yields
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Is OneMain (OMF) Stock Undervalued Right Now?
- OneMain Holdings, Inc. (OMF) Presents at Barclays 23rd Annual
- ALLY Shares Touch 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Onemain Holdings stock hits 52-week high at $62.04
- OneMain Holdings (OMF) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Wells Fargo initiates OneMain stock coverage with Equal Weight rating
- Onemain Holdings stock hits 52-week high at 60.38 USD
- Is Capital One Set to Ride on NII Growth Amid Relatively Higher Rates?
- Here's Why OneMain Holdings (OMF) is a Strong Value Stock
- OneMain Holdings issues $750 million in 6.125% senior notes due 2030
- OneMain Stock: There Should Be More Upside Despite Some Technical Risks (NYSE:OMF)
- COF Declines 4.9% in a Month: Is This the Right Time to Buy the Stock?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Pagaya vs. OneMain: Which Consumer Credit Stock is a Smarter Bet?
- Why OneMain Holdings (OMF) is a Top Value Stock for the Long-Term
- OneMain Holdings Stock Gains 1.3% on Q2 Earnings Beat, Provisions Dip
Range quotidien
60.60 61.61
Range Annuel
38.01 63.24
- Clôture Précédente
- 61.57
- Ouverture
- 61.61
- Bid
- 60.83
- Ask
- 61.13
- Plus Bas
- 60.60
- Plus Haut
- 61.61
- Volume
- 1.192 K
- Changement quotidien
- -1.20%
- Changement Mensuel
- 0.21%
- Changement à 6 Mois
- 25.06%
- Changement Annuel
- 32.24%
20 septembre, samedi