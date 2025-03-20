货币 / NUVL
NUVL: Nuvalent Inc - Class A
79.90 USD 1.57 (2.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NUVL汇率已更改2.00%。当日，交易品种以低点79.76和高点80.17进行交易。
关注Nuvalent Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NUVL新闻
- Guggenheim initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
- Piper Sandler initiates Nuvalent stock coverage with Overweight rating
- Nuvalent to present pivotal lung cancer drug data at WCLC 2025
- Nuvalent (NUVL) Q2 R&D Up 65%
- Nuvalent initiates rolling NDA submission for ROS1-positive NSCLC drug
- Nuvalent’s Noci sells $321k in shares
- Nuvalent begins Phase 3 trial of neladalkib in ALK-positive lung cancer
- Nuvalent doses first patient in phase 3 lung cancer drug trial
- Goldman Sachs initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- Nuvalent chief development officer Noci sells $314k in shares
- Nuvalent stock price target raised to $114 from $100 at UBS
- Nuvalent price target raised to $130 from $110 at H.C. Wainwright
- Nuvalent Touts 'Positive' Data From Lung Cancer Drug Trial - Nuvalent (NASDAQ:NUVL)
- Nuvalent stock price target raised to $140 from $125 at Leerink Partners
- Nuvalent plans FDA submission for lung cancer drug zidesamtinib
- Nuvalent Announces Timing of Pivotal Data for TKI Pre-treated Patients with Advanced ROS1-positive NSCLC from ARROS-1 Clinical Trial of Zidesamtinib
- Nuvalent appoints former Genentech oncology executive to board
- Nuvalent board member Emily Conley resigns
- Nuvalent, Inc: Cannot Make Sense Of The Valuation (NASDAQ:NUVL)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
日范围
79.76 80.17
年范围
55.54 106.32
- 前一天收盘价
- 78.33
- 开盘价
- 79.99
- 卖价
- 79.90
- 买价
- 80.20
- 最低价
- 79.76
- 最高价
- 80.17
- 交易量
- 48
- 日变化
- 2.00%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- 11.20%
- 年变化
- -20.70%
