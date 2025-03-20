クォートセクション
通貨 / NUVL
NUVL: Nuvalent Inc - Class A

80.96 USD 2.32 (2.95%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NUVLの今日の為替レートは、2.95%変化しました。日中、通貨は1あたり78.72の安値と81.67の高値で取引されました。

Nuvalent Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
78.72 81.67
1年のレンジ
55.54 106.32
以前の終値
78.64
始値
79.54
買値
80.96
買値
81.26
安値
78.72
高値
81.67
出来高
565
1日の変化
2.95%
1ヶ月の変化
5.94%
6ヶ月の変化
12.68%
1年の変化
-19.65%
