NUVL: Nuvalent Inc - Class A

76.67 USD 4.29 (5.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NUVL fiyatı bugün -5.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 76.53 ve Yüksek fiyatı olarak 81.97 aralığında işlem gördü.

Nuvalent Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
76.53 81.97
Yıllık aralık
55.54 106.32
Önceki kapanış
80.96
Açılış
80.96
Satış
76.67
Alış
76.97
Düşük
76.53
Yüksek
81.97
Hacim
874
Günlük değişim
-5.30%
Aylık değişim
0.33%
6 aylık değişim
6.71%
Yıllık değişim
-23.91%
21 Eylül, Pazar