NUVL: Nuvalent Inc - Class A
78.64 USD 0.31 (0.40%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NUVL de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.45, mientras que el máximo ha alcanzado 81.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuvalent Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUVL News
- Guggenheim initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
- Piper Sandler initiates Nuvalent stock coverage with Overweight rating
- Nuvalent to present pivotal lung cancer drug data at WCLC 2025
- Nuvalent (NUVL) Q2 R&D Up 65%
- Nuvalent initiates rolling NDA submission for ROS1-positive NSCLC drug
- Nuvalent’s Noci sells $321k in shares
- Nuvalent begins Phase 3 trial of neladalkib in ALK-positive lung cancer
- Nuvalent doses first patient in phase 3 lung cancer drug trial
- Goldman Sachs initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- Nuvalent chief development officer Noci sells $314k in shares
- Nuvalent stock price target raised to $114 from $100 at UBS
- Nuvalent price target raised to $130 from $110 at H.C. Wainwright
- Nuvalent Touts 'Positive' Data From Lung Cancer Drug Trial - Nuvalent (NASDAQ:NUVL)
- Nuvalent stock price target raised to $140 from $125 at Leerink Partners
- Nuvalent plans FDA submission for lung cancer drug zidesamtinib
- Nuvalent Announces Timing of Pivotal Data for TKI Pre-treated Patients with Advanced ROS1-positive NSCLC from ARROS-1 Clinical Trial of Zidesamtinib
- Nuvalent appoints former Genentech oncology executive to board
- Nuvalent board member Emily Conley resigns
- Nuvalent, Inc: Cannot Make Sense Of The Valuation (NASDAQ:NUVL)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Rango diario
78.45 81.27
Rango anual
55.54 106.32
- Cierres anteriores
- 78.33
- Open
- 78.83
- Bid
- 78.64
- Ask
- 78.94
- Low
- 78.45
- High
- 81.27
- Volumen
- 674
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 2.90%
- Cambio a 6 meses
- 9.45%
- Cambio anual
- -21.95%
