KurseKategorien
Währungen / NUVL
Zurück zum Aktien

NUVL: Nuvalent Inc - Class A

80.96 USD 2.32 (2.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUVL hat sich für heute um 2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.72 bis zu einem Hoch von 81.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuvalent Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUVL News

Tagesspanne
78.72 81.67
Jahresspanne
55.54 106.32
Vorheriger Schlusskurs
78.64
Eröffnung
79.54
Bid
80.96
Ask
81.26
Tief
78.72
Hoch
81.67
Volumen
565
Tagesänderung
2.95%
Monatsänderung
5.94%
6-Monatsänderung
12.68%
Jahresänderung
-19.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K