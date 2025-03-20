Währungen / NUVL
NUVL: Nuvalent Inc - Class A
80.96 USD 2.32 (2.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUVL hat sich für heute um 2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.72 bis zu einem Hoch von 81.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuvalent Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
78.72 81.67
Jahresspanne
55.54 106.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.64
- Eröffnung
- 79.54
- Bid
- 80.96
- Ask
- 81.26
- Tief
- 78.72
- Hoch
- 81.67
- Volumen
- 565
- Tagesänderung
- 2.95%
- Monatsänderung
- 5.94%
- 6-Monatsänderung
- 12.68%
- Jahresänderung
- -19.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K