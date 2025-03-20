Валюты / NUVL
NUVL: Nuvalent Inc - Class A
78.33 USD 1.04 (1.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUVL за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.04, а максимальная — 80.67.
Следите за динамикой Nuvalent Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NUVL
- Guggenheim initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
- Piper Sandler initiates Nuvalent stock coverage with Overweight rating
- Nuvalent to present pivotal lung cancer drug data at WCLC 2025
- Nuvalent (NUVL) Q2 R&D Up 65%
- Nuvalent initiates rolling NDA submission for ROS1-positive NSCLC drug
- Nuvalent’s Noci sells $321k in shares
- Nuvalent begins Phase 3 trial of neladalkib in ALK-positive lung cancer
- Nuvalent doses first patient in phase 3 lung cancer drug trial
- Goldman Sachs initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- Nuvalent chief development officer Noci sells $314k in shares
- Nuvalent stock price target raised to $114 from $100 at UBS
- Nuvalent price target raised to $130 from $110 at H.C. Wainwright
- Nuvalent Touts 'Positive' Data From Lung Cancer Drug Trial - Nuvalent (NASDAQ:NUVL)
- Nuvalent stock price target raised to $140 from $125 at Leerink Partners
- Nuvalent plans FDA submission for lung cancer drug zidesamtinib
- Nuvalent Announces Timing of Pivotal Data for TKI Pre-treated Patients with Advanced ROS1-positive NSCLC from ARROS-1 Clinical Trial of Zidesamtinib
- Nuvalent appoints former Genentech oncology executive to board
- Nuvalent board member Emily Conley resigns
- Nuvalent, Inc: Cannot Make Sense Of The Valuation (NASDAQ:NUVL)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
78.04 80.67
Годовой диапазон
55.54 106.32
- Предыдущее закрытие
- 79.37
- Open
- 79.31
- Bid
- 78.33
- Ask
- 78.63
- Low
- 78.04
- High
- 80.67
- Объем
- 565
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 9.02%
- Годовое изменение
- -22.26%
