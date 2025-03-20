Valute / NUVL
NUVL: Nuvalent Inc - Class A
76.67 USD 4.29 (5.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NUVL ha avuto una variazione del -5.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.53 e ad un massimo di 81.97.
Segui le dinamiche di Nuvalent Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUVL News
- Guggenheim initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
- Piper Sandler initiates Nuvalent stock coverage with Overweight rating
- Nuvalent to present pivotal lung cancer drug data at WCLC 2025
- Nuvalent (NUVL) Q2 R&D Up 65%
- Nuvalent initiates rolling NDA submission for ROS1-positive NSCLC drug
- Nuvalent’s Noci sells $321k in shares
- Nuvalent begins Phase 3 trial of neladalkib in ALK-positive lung cancer
- Nuvalent doses first patient in phase 3 lung cancer drug trial
- Goldman Sachs initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- Nuvalent chief development officer Noci sells $314k in shares
- Nuvalent stock price target raised to $114 from $100 at UBS
- Nuvalent price target raised to $130 from $110 at H.C. Wainwright
- Nuvalent Touts 'Positive' Data From Lung Cancer Drug Trial - Nuvalent (NASDAQ:NUVL)
- Nuvalent stock price target raised to $140 from $125 at Leerink Partners
- Nuvalent plans FDA submission for lung cancer drug zidesamtinib
- Nuvalent Announces Timing of Pivotal Data for TKI Pre-treated Patients with Advanced ROS1-positive NSCLC from ARROS-1 Clinical Trial of Zidesamtinib
- Nuvalent appoints former Genentech oncology executive to board
- Nuvalent board member Emily Conley resigns
- Nuvalent, Inc: Cannot Make Sense Of The Valuation (NASDAQ:NUVL)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Intervallo Giornaliero
76.53 81.97
Intervallo Annuale
55.54 106.32
- Chiusura Precedente
- 80.96
- Apertura
- 80.96
- Bid
- 76.67
- Ask
- 76.97
- Minimo
- 76.53
- Massimo
- 81.97
- Volume
- 874
- Variazione giornaliera
- -5.30%
- Variazione Mensile
- 0.33%
- Variazione Semestrale
- 6.71%
- Variazione Annuale
- -23.91%
20 settembre, sabato