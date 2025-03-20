Devises / NUVL
NUVL: Nuvalent Inc - Class A
76.67 USD 4.29 (5.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NUVL a changé de -5.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.53 et à un maximum de 81.97.
Suivez la dynamique Nuvalent Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NUVL Nouvelles
- Guggenheim initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
- Piper Sandler initiates Nuvalent stock coverage with Overweight rating
- Nuvalent to present pivotal lung cancer drug data at WCLC 2025
- Nuvalent (NUVL) Q2 R&D Up 65%
- Nuvalent initiates rolling NDA submission for ROS1-positive NSCLC drug
- Nuvalent’s Noci sells $321k in shares
- Nuvalent begins Phase 3 trial of neladalkib in ALK-positive lung cancer
- Nuvalent doses first patient in phase 3 lung cancer drug trial
- Goldman Sachs initiates coverage on Nuvalent stock with Buy rating
- Nuvalent chief development officer Noci sells $314k in shares
- Nuvalent stock price target raised to $114 from $100 at UBS
- Nuvalent price target raised to $130 from $110 at H.C. Wainwright
- Nuvalent Touts 'Positive' Data From Lung Cancer Drug Trial - Nuvalent (NASDAQ:NUVL)
- Nuvalent stock price target raised to $140 from $125 at Leerink Partners
- Nuvalent plans FDA submission for lung cancer drug zidesamtinib
- Nuvalent Announces Timing of Pivotal Data for TKI Pre-treated Patients with Advanced ROS1-positive NSCLC from ARROS-1 Clinical Trial of Zidesamtinib
- Nuvalent appoints former Genentech oncology executive to board
- Nuvalent board member Emily Conley resigns
- Nuvalent, Inc: Cannot Make Sense Of The Valuation (NASDAQ:NUVL)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
Range quotidien
76.53 81.97
Range Annuel
55.54 106.32
- Clôture Précédente
- 80.96
- Ouverture
- 80.96
- Bid
- 76.67
- Ask
- 76.97
- Plus Bas
- 76.53
- Plus Haut
- 81.97
- Volume
- 874
- Changement quotidien
- -5.30%
- Changement Mensuel
- 0.33%
- Changement à 6 Mois
- 6.71%
- Changement Annuel
- -23.91%
20 septembre, samedi