货币 / MINT
MINT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
100.57 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MINT汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点100.57和高点100.58进行交易。
关注PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MINT新闻
日范围
100.57 100.58
年范围
100.04 100.77
- 前一天收盘价
- 100.54
- 开盘价
- 100.57
- 卖价
- 100.57
- 买价
- 100.87
- 最低价
- 100.57
- 最高价
- 100.58
- 交易量
- 1.054 K
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- 0.32%
- 年变化
- 0.31%
21 九月, 星期日