报价部分
货币 / MINT
回到股票

MINT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

100.57 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MINT汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点100.57和高点100.58进行交易。

关注PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MINT新闻

日范围
100.57 100.58
年范围
100.04 100.77
前一天收盘价
100.54
开盘价
100.57
卖价
100.57
买价
100.87
最低价
100.57
最高价
100.58
交易量
1.054 K
日变化
0.03%
月变化
0.23%
6个月变化
0.32%
年变化
0.31%
21 九月, 星期日