MINT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
100.57 USD 0.03 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MINT hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.57 bis zu einem Hoch von 100.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
100.57 100.58
Jahresspanne
100.04 100.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.54
- Eröffnung
- 100.57
- Bid
- 100.57
- Ask
- 100.87
- Tief
- 100.57
- Hoch
- 100.58
- Volumen
- 1.054 K
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 0.32%
- Jahresänderung
- 0.31%
21 September, Sonntag