MINT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

100.57 USD 0.03 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MINT hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.57 bis zu einem Hoch von 100.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
100.57 100.58
Jahresspanne
100.04 100.77
Vorheriger Schlusskurs
100.54
Eröffnung
100.57
Bid
100.57
Ask
100.87
Tief
100.57
Hoch
100.58
Volumen
1.054 K
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
0.23%
6-Monatsänderung
0.32%
Jahresänderung
0.31%
21 September, Sonntag