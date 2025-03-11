Dövizler / MINT
MINT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
100.57 USD 0.03 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MINT fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.57 ve Yüksek fiyatı olarak 100.58 aralığında işlem gördü.
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
100.57 100.58
Yıllık aralık
100.04 100.77
- Önceki kapanış
- 100.54
- Açılış
- 100.57
- Satış
- 100.57
- Alış
- 100.87
- Düşük
- 100.57
- Yüksek
- 100.58
- Hacim
- 1.054 K
- Günlük değişim
- 0.03%
- Aylık değişim
- 0.23%
- 6 aylık değişim
- 0.32%
- Yıllık değişim
- 0.31%
21 Eylül, Pazar