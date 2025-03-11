КотировкиРазделы
MINT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

100.57 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MINT за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.57, а максимальная — 100.58.

Следите за динамикой PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
100.57 100.58
Годовой диапазон
100.04 100.77
Предыдущее закрытие
100.54
Open
100.57
Bid
100.57
Ask
100.87
Low
100.57
High
100.58
Объем
1.054 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
0.32%
Годовое изменение
0.31%
21 сентября, воскресенье