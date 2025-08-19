货币 / JHX
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland
19.58 USD 0.02 (0.10%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JHX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.46和高点19.72进行交易。
关注James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JHX新闻
- Truist Securities maintains Buy rating on James Hardie stock after 30% drop
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- James Hardie stock downgraded by CLSA on weak performance and guidance
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- James Hardie stock downgraded by UBS as North American volumes slump
- James Hardie Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - James Hardie Industries (NYSE:JHX)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- James Hardie stock rating maintained at Overweight by Morgan Stanley
- James Hardie stock price target cut by BofA on weaker outlook
- James Hardie Industries stock hits 52-week low at 19.22 USD
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- James Hardie stock price target cut by Truist on weak North America demand
- James Hardie stock price target lowered to $30 by Jefferies on softer outlook
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.25%
- James Hardie Industries plc (JHX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- James Hardie Industries plc 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JHX)
- James Hardie shares tumble 30% on bleak FY earnings forecast
- Earnings call transcript: James Hardie misses Q1 2026 forecasts, stock dips
- James Hardie Q1 Sales Fall 9 Percent
- James Hardie (JHX) Q1 2026 Earnings Transcript
- James Hardie Industries ADR earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
日范围
19.46 19.72
年范围
17.91 39.32
- 前一天收盘价
- 19.60
- 开盘价
- 19.60
- 卖价
- 19.58
- 买价
- 19.88
- 最低价
- 19.46
- 最高价
- 19.72
- 交易量
- 1.701 K
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.96%
- 6个月变化
- -14.91%
- 年变化
- -49.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值