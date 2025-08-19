통화 / JHX
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland
19.28 USD 0.02 (0.10%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JHX 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.95이고 고가는 19.45이었습니다.
James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
18.95 19.45
년간 변동
17.91 39.32
- 이전 종가
- 19.26
- 시가
- 19.14
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- 저가
- 18.95
- 고가
- 19.45
- 볼륨
- 11.136 K
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- -2.48%
- 6개월 변동
- -16.21%
- 년간 변동율
- -50.72%
20 9월, 토요일