Divisas / JHX
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland
19.17 USD 0.43 (2.19%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JHX de hoy ha cambiado un -2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.09, mientras que el máximo ha alcanzado 19.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JHX News
- Truist Securities maintains Buy rating on James Hardie stock after 30% drop
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- James Hardie stock downgraded by CLSA on weak performance and guidance
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- James Hardie stock downgraded by UBS as North American volumes slump
- James Hardie Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - James Hardie Industries (NYSE:JHX)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- James Hardie stock rating maintained at Overweight by Morgan Stanley
- James Hardie stock price target cut by BofA on weaker outlook
- James Hardie Industries stock hits 52-week low at 19.22 USD
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- James Hardie stock price target cut by Truist on weak North America demand
- James Hardie stock price target lowered to $30 by Jefferies on softer outlook
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.25%
- James Hardie Industries plc (JHX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- James Hardie Industries plc 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JHX)
- James Hardie shares tumble 30% on bleak FY earnings forecast
- Earnings call transcript: James Hardie misses Q1 2026 forecasts, stock dips
- James Hardie Q1 Sales Fall 9 Percent
- James Hardie (JHX) Q1 2026 Earnings Transcript
- James Hardie Industries ADR earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
Rango diario
19.09 19.91
Rango anual
17.91 39.32
- Cierres anteriores
- 19.60
- Open
- 19.60
- Bid
- 19.17
- Ask
- 19.47
- Low
- 19.09
- High
- 19.91
- Volumen
- 11.393 K
- Cambio diario
- -2.19%
- Cambio mensual
- -3.03%
- Cambio a 6 meses
- -16.69%
- Cambio anual
- -51.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B