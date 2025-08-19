FiyatlarBölümler
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland

19.28 USD 0.02 (0.10%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JHX fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.95 ve Yüksek fiyatı olarak 19.45 aralığında işlem gördü.

James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.95 19.45
Yıllık aralık
17.91 39.32
Önceki kapanış
19.26
Açılış
19.14
Satış
19.28
Alış
19.58
Düşük
18.95
Yüksek
19.45
Hacim
11.136 K
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
-2.48%
6 aylık değişim
-16.21%
Yıllık değişim
-50.72%
21 Eylül, Pazar