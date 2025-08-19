Валюты / JHX
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland
19.60 USD 0.54 (2.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JHX за сегодня изменился на -2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.55, а максимальная — 20.16.
Следите за динамикой James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JHX
- Truist Securities maintains Buy rating on James Hardie stock after 30% drop
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- James Hardie stock downgraded by CLSA on weak performance and guidance
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- James Hardie stock downgraded by UBS as North American volumes slump
- James Hardie Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - James Hardie Industries (NYSE:JHX)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- James Hardie stock rating maintained at Overweight by Morgan Stanley
- James Hardie stock price target cut by BofA on weaker outlook
- James Hardie Industries stock hits 52-week low at 19.22 USD
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- James Hardie stock price target cut by Truist on weak North America demand
- James Hardie stock price target lowered to $30 by Jefferies on softer outlook
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.25%
- James Hardie Industries plc (JHX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- James Hardie Industries plc 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JHX)
- James Hardie shares tumble 30% on bleak FY earnings forecast
- Earnings call transcript: James Hardie misses Q1 2026 forecasts, stock dips
- James Hardie Q1 Sales Fall 9 Percent
- James Hardie (JHX) Q1 2026 Earnings Transcript
- James Hardie Industries ADR earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
19.55 20.16
Годовой диапазон
17.91 39.32
- Предыдущее закрытие
- 20.14
- Open
- 20.09
- Bid
- 19.60
- Ask
- 19.90
- Low
- 19.55
- High
- 20.16
- Объем
- 5.182 K
- Дневное изменение
- -2.68%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- -14.82%
- Годовое изменение
- -49.90%
