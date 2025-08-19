CotationsSections
JHX
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland

19.28 USD 0.02 (0.10%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JHX a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.95 et à un maximum de 19.45.

Range quotidien
18.95 19.45
Range Annuel
17.91 39.32
Clôture Précédente
19.26
Ouverture
19.14
Bid
19.28
Ask
19.58
Plus Bas
18.95
Plus Haut
19.45
Volume
11.136 K
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
-2.48%
Changement à 6 Mois
-16.21%
Changement Annuel
-50.72%
20 septembre, samedi