JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland
19.28 USD 0.02 (0.10%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JHX a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.95 et à un maximum de 19.45.
Suivez la dynamique James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JHX Nouvelles
- Truist Securities réitère sa recommandation d’achat sur Trex malgré les inquiétudes du marché
- Truist Securities reiterates Buy rating on Trex stock amid market concerns
- Truist Securities maintains Buy rating on James Hardie stock after 30% drop
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- James Hardie stock downgraded by CLSA on weak performance and guidance
- UBS cuts James Hardie rating on weaker U.S. housing demand, volume pressures
- James Hardie stock downgraded by UBS as North American volumes slump
- James Hardie Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - James Hardie Industries (NYSE:JHX)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- James Hardie stock rating maintained at Overweight by Morgan Stanley
- James Hardie stock price target cut by BofA on weaker outlook
- James Hardie Industries stock hits 52-week low at 19.22 USD
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- James Hardie stock price target cut by Truist on weak North America demand
- James Hardie stock price target lowered to $30 by Jefferies on softer outlook
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.25%
- James Hardie Industries plc (JHX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- James Hardie Industries plc 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JHX)
- James Hardie shares tumble 30% on bleak FY earnings forecast
- Earnings call transcript: James Hardie misses Q1 2026 forecasts, stock dips
- James Hardie Q1 Sales Fall 9 Percent
Range quotidien
18.95 19.45
Range Annuel
17.91 39.32
- Clôture Précédente
- 19.26
- Ouverture
- 19.14
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Plus Bas
- 18.95
- Plus Haut
- 19.45
- Volume
- 11.136 K
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -2.48%
- Changement à 6 Mois
- -16.21%
- Changement Annuel
- -50.72%
20 septembre, samedi