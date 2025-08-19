Währungen / JHX
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland
19.05 USD 0.21 (1.09%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JHX hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.96 bis zu einem Hoch von 19.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.96 19.18
Jahresspanne
17.91 39.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.26
- Eröffnung
- 19.14
- Bid
- 19.05
- Ask
- 19.35
- Tief
- 18.96
- Hoch
- 19.18
- Volumen
- 344
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- -3.64%
- 6-Monatsänderung
- -17.21%
- Jahresänderung
- -51.30%
