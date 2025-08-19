KurseKategorien
JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland

19.05 USD 0.21 (1.09%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JHX hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.96 bis zu einem Hoch von 19.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
18.96 19.18
Jahresspanne
17.91 39.32
Vorheriger Schlusskurs
19.26
Eröffnung
19.14
Bid
19.05
Ask
19.35
Tief
18.96
Hoch
19.18
Volumen
344
Tagesänderung
-1.09%
Monatsänderung
-3.64%
6-Monatsänderung
-17.21%
Jahresänderung
-51.30%
