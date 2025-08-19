QuotesSections
Currencies / JHX
Back to US Stock Market

JHX: James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland

19.60 USD 0.54 (2.68%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

JHX exchange rate has changed by -2.68% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 19.55 and at a high of 20.16.

Follow James Hardie Industries plc American Depositary Shares (Ireland dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JHX News

Daily Range
19.55 20.16
Year Range
17.91 39.32
Previous Close
20.14
Open
20.09
Bid
19.60
Ask
19.90
Low
19.55
High
20.16
Volume
5.182 K
Daily Change
-2.68%
Month Change
-0.86%
6 Months Change
-14.82%
Year Change
-49.90%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%