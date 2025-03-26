货币 / IFRX
IFRX: InflaRx N.V
1.19 USD 0.05 (4.39%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IFRX汇率已更改4.39%。当日，交易品种以低点1.12和高点1.22进行交易。
关注InflaRx N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IFRX新闻
- InflaRx重新符合纳斯达克最低价格要求，股价维持在1美元以上
- InflaRx regains Nasdaq compliance as shares maintain $1 minimum
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inflarx stock with Buy rating
- InflaRx earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Axsome Therapeutics (AXSM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- InflaRx receives nasdaq notice for minimum bid price requirement
- InflaRx stock rating cut, price target slashed to $2 by Raymond James
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- InflaRx Stock (IFRX) Plummets 55% on Clinical Failure - TipRanks.com
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Guggenheim maintains $10 target on Inflarx despite study halt
- InflaRx Ends Lead Asset Development After Failed Study For Rare And Painful Skin Disease - InflaRx (NASDAQ:IFRX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- InflaRx Announces Outcome of Interim Analysis for Vilobelimab Phase 3 Trial in Pyoderma Gangrenosum
- InflaRx to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This Centessa Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Thursday - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA)
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
日范围
1.12 1.22
年范围
0.71 2.82
- 前一天收盘价
- 1.14
- 开盘价
- 1.15
- 卖价
- 1.19
- 买价
- 1.49
- 最低价
- 1.12
- 最高价
- 1.22
- 交易量
- 1.328 K
- 日变化
- 4.39%
- 月变化
- -29.17%
- 6个月变化
- 15.53%
- 年变化
- -22.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值