IFRX: InflaRx N.V
1.37 USD 0.19 (16.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IFRXの今日の為替レートは、16.10%変化しました。日中、通貨は1あたり1.20の安値と1.47の高値で取引されました。
InflaRx N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.20 1.47
1年のレンジ
0.71 2.82
- 以前の終値
- 1.18
- 始値
- 1.20
- 買値
- 1.37
- 買値
- 1.67
- 安値
- 1.20
- 高値
- 1.47
- 出来高
- 1.127 K
- 1日の変化
- 16.10%
- 1ヶ月の変化
- -18.45%
- 6ヶ月の変化
- 33.01%
- 1年の変化
- -10.46%
