IFRX: InflaRx N.V
1.31 USD 0.06 (4.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IFRX hat sich für heute um -4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.28 bis zu einem Hoch von 1.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die InflaRx N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IFRX News
- InflaRx-Aktie erfüllt wieder Börsenanforderungen der NASDAQ
- InflaRx regains Nasdaq compliance as shares maintain $1 minimum
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inflarx stock with Buy rating
- InflaRx earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Axsome Therapeutics (AXSM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- InflaRx receives nasdaq notice for minimum bid price requirement
- InflaRx stock rating cut, price target slashed to $2 by Raymond James
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- InflaRx Stock (IFRX) Plummets 55% on Clinical Failure - TipRanks.com
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Guggenheim maintains $10 target on Inflarx despite study halt
- InflaRx Ends Lead Asset Development After Failed Study For Rare And Painful Skin Disease - InflaRx (NASDAQ:IFRX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- InflaRx Announces Outcome of Interim Analysis for Vilobelimab Phase 3 Trial in Pyoderma Gangrenosum
- InflaRx to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This Centessa Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Thursday - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA)
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
Tagesspanne
1.28 1.46
Jahresspanne
0.71 2.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.37
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Tief
- 1.28
- Hoch
- 1.46
- Volumen
- 225
- Tagesänderung
- -4.38%
- Monatsänderung
- -22.02%
- 6-Monatsänderung
- 27.18%
- Jahresänderung
- -14.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K