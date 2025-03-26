Валюты / IFRX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IFRX: InflaRx N.V
1.14 USD 0.09 (7.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IFRX за сегодня изменился на -7.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой InflaRx N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IFRX
- InflaRx восстанавливает соответствие требованиям NASDAQ, поддерживая минимальную цену $1
- InflaRx regains Nasdaq compliance as shares maintain $1 minimum
- H.C. Wainwright assumes coverage on Inflarx stock with Buy rating
- InflaRx earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- InflaRx N.V. (IFRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Axsome Therapeutics (AXSM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- InflaRx receives nasdaq notice for minimum bid price requirement
- InflaRx stock rating cut, price target slashed to $2 by Raymond James
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- InflaRx Stock (IFRX) Plummets 55% on Clinical Failure - TipRanks.com
- Crude Oil Gains 2%; Macy's Lowers Earnings Forecast - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Guggenheim maintains $10 target on Inflarx despite study halt
- InflaRx Ends Lead Asset Development After Failed Study For Rare And Painful Skin Disease - InflaRx (NASDAQ:IFRX)
- US Stocks Gain; Abercrombie & Fitch Posts Upbeat Earnings - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Cemtrex (NASDAQ:CETX)
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- InflaRx Announces Outcome of Interim Analysis for Vilobelimab Phase 3 Trial in Pyoderma Gangrenosum
- InflaRx to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This Centessa Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Thursday - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA)
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
Дневной диапазон
1.09 1.29
Годовой диапазон
0.71 2.82
- Предыдущее закрытие
- 1.23
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Low
- 1.09
- High
- 1.29
- Объем
- 664
- Дневное изменение
- -7.32%
- Месячное изменение
- -32.14%
- 6-месячное изменение
- 10.68%
- Годовое изменение
- -25.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.