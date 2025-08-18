货币 / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
28.34 USD 1.46 (4.90%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HSAI汇率已更改-4.90%。当日，交易品种以低点28.17和高点29.57进行交易。
关注Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HSAI新闻
日范围
28.17 29.57
年范围
4.02 30.44
- 前一天收盘价
- 29.80
- 开盘价
- 29.57
- 卖价
- 28.34
- 买价
- 28.64
- 最低价
- 28.17
- 最高价
- 29.57
- 交易量
- 5.275 K
- 日变化
- -4.90%
- 月变化
- 11.97%
- 6个月变化
- 80.51%
- 年变化
- 517.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值