통화 / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
29.05 USD 0.59 (1.99%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HSAI 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.22이고 고가는 29.36이었습니다.
Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
