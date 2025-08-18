Währungen / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
29.64 USD 0.85 (2.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HSAI hat sich für heute um 2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.92 bis zu einem Hoch von 29.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.92 29.97
Jahresspanne
4.02 30.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.79
- Eröffnung
- 29.25
- Bid
- 29.64
- Ask
- 29.94
- Tief
- 28.92
- Hoch
- 29.97
- Volumen
- 7.653 K
- Tagesänderung
- 2.95%
- Monatsänderung
- 17.11%
- 6-Monatsänderung
- 88.79%
- Jahresänderung
- 545.75%
