HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
29.64 USD 0.85 (2.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HSAIの今日の為替レートは、2.95%変化しました。日中、通貨は1あたり28.92の安値と29.97の高値で取引されました。
Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents onダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HSAI News
1日のレンジ
28.92 29.97
1年のレンジ
4.02 30.44
- 以前の終値
- 28.79
- 始値
- 29.25
- 買値
- 29.64
- 買値
- 29.94
- 安値
- 28.92
- 高値
- 29.97
- 出来高
- 7.653 K
- 1日の変化
- 2.95%
- 1ヶ月の変化
- 17.11%
- 6ヶ月の変化
- 88.79%
- 1年の変化
- 545.75%
