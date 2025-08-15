Валюты / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
29.80 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSAI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.65, а максимальная — 29.82.
Следите за динамикой Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.65 29.82
Годовой диапазон
4.02 30.44
- Предыдущее закрытие
- 29.80
- Open
- 29.56
- Bid
- 29.80
- Ask
- 30.10
- Low
- 28.65
- High
- 29.82
- Объем
- 8.428 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 17.74%
- 6-месячное изменение
- 89.81%
- Годовое изменение
- 549.24%
