CotationsSections
Devises / HSAI
Retour à Actions

HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on

29.05 USD 0.59 (1.99%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HSAI a changé de -1.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.22 et à un maximum de 29.36.

Suivez la dynamique Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSAI Nouvelles

Range quotidien
28.22 29.36
Range Annuel
4.02 30.44
Clôture Précédente
29.64
Ouverture
29.22
Bid
29.05
Ask
29.35
Plus Bas
28.22
Plus Haut
29.36
Volume
6.651 K
Changement quotidien
-1.99%
Changement Mensuel
14.78%
Changement à 6 Mois
85.03%
Changement Annuel
532.90%
20 septembre, samedi