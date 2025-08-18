Divisas / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
28.79 USD 1.01 (3.39%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HSAI de hoy ha cambiado un -3.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.12, mientras que el máximo ha alcanzado 29.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
28.12 29.57
Rango anual
4.02 30.44
- Cierres anteriores
- 29.80
- Open
- 29.55
- Bid
- 28.79
- Ask
- 29.09
- Low
- 28.12
- High
- 29.57
- Volumen
- 9.183 K
- Cambio diario
- -3.39%
- Cambio mensual
- 13.75%
- Cambio a 6 meses
- 83.38%
- Cambio anual
- 527.23%
