HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on

28.79 USD 1.01 (3.39%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HSAI de hoy ha cambiado un -3.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.12, mientras que el máximo ha alcanzado 29.57.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
28.12 29.57
Rango anual
4.02 30.44
Cierres anteriores
29.80
Open
29.55
Bid
28.79
Ask
29.09
Low
28.12
High
29.57
Volumen
9.183 K
Cambio diario
-3.39%
Cambio mensual
13.75%
Cambio a 6 meses
83.38%
Cambio anual
527.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B