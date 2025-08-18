Dövizler / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
29.05 USD 0.59 (1.99%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSAI fiyatı bugün -1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.22 ve Yüksek fiyatı olarak 29.36 aralığında işlem gördü.
Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
28.22 29.36
Yıllık aralık
4.02 30.44
- Önceki kapanış
- 29.64
- Açılış
- 29.22
- Satış
- 29.05
- Alış
- 29.35
- Düşük
- 28.22
- Yüksek
- 29.36
- Hacim
- 6.651 K
- Günlük değişim
- -1.99%
- Aylık değişim
- 14.78%
- 6 aylık değişim
- 85.03%
- Yıllık değişim
- 532.90%
21 Eylül, Pazar