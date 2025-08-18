FiyatlarBölümler
Dövizler / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on

29.05 USD 0.59 (1.99%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HSAI fiyatı bugün -1.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.22 ve Yüksek fiyatı olarak 29.36 aralığında işlem gördü.

Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.22 29.36
Yıllık aralık
4.02 30.44
Önceki kapanış
29.64
Açılış
29.22
Satış
29.05
Alış
29.35
Düşük
28.22
Yüksek
29.36
Hacim
6.651 K
Günlük değişim
-1.99%
Aylık değişim
14.78%
6 aylık değişim
85.03%
Yıllık değişim
532.90%
21 Eylül, Pazar