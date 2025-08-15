Currencies / HSAI
HSAI: Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on
29.36 USD 0.44 (1.48%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
HSAI exchange rate has changed by -1.48% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 28.65 and at a high of 29.80.
Follow Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
28.65 29.80
Year Range
4.02 30.44
- Previous Close
- 29.80
- Open
- 29.56
- Bid
- 29.36
- Ask
- 29.66
- Low
- 28.65
- High
- 29.80
- Volume
- 5.965 K
- Daily Change
- -1.48%
- Month Change
- 16.00%
- 6 Months Change
- 87.01%
- Year Change
- 539.65%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%