货币 / EPC
EPC: Edgewell Personal Care Company
21.27 USD 0.01 (0.05%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EPC汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.15和高点21.53进行交易。
关注Edgewell Personal Care Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EPC新闻
- Edgewell announces COO departure, shifts to regional hub structure
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- New Strong Sell Stocks for August 8th
- Canaccord Genuity lowers Edgewell Personal Care stock price target on weak Q3
- Edgewell Personal Care stock rating upgraded by Morgan Stanley after hitting bottom
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Here's What Key Metrics Tell Us About Edgewell Personal (EPC) Q3 Earnings
- Edgewell Personal Care (EPC) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Personal Care misses Q3 expectations, lowers guidance
- Edgewell Personal Care earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- How a Biden-era law is helping this battery maker deal with Trump’s tariffs
- Church & Dwight (CHD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Stock: Getting A Shave Itself (NYSE:EPC)
- Are Investors Undervaluing Edgewell Personal Care (EPC) Right Now?
- Antilles Gold signs LoI with Xinhai for Cuban mine project
- TDPC awards Ntorya gas field pipeline EPC contract to Chinese companies
- Interparfums: Seems Like A Good Time For A Downgrade (NASDAQ:IPAR)
- Edgewell Personal Care Releases its 2024 Sustainability Report
- Edgewell Personal Care stock hits 52-week low at 22.62 USD
- Edgewell Personal Care credit outlook revised to negative by S&P on tariff concerns
- Edgewell stock hits 52-week low at $24.35 amid market challenges
- Petrovietnam signs EPC contract for power plant
- Hawaiian Tropic Embarks on Bold New Chapter with Launch of "Tana Sutra" Campaign Featuring Alix Earle
- Edgewell Personal Care Company (EPC): Buying The Plunge May Make Sense
日范围
21.15 21.53
年范围
20.86 38.45
- 前一天收盘价
- 21.26
- 开盘价
- 21.15
- 卖价
- 21.27
- 买价
- 21.57
- 最低价
- 21.15
- 最高价
- 21.53
- 交易量
- 316
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- -11.19%
- 6个月变化
- -32.13%
- 年变化
- -41.63%
