EPC: Edgewell Personal Care Company
21.26 USD 0.08 (0.38%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPC за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.86, а максимальная — 21.37.
Следите за динамикой Edgewell Personal Care Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EPC
- Edgewell announces COO departure, shifts to regional hub structure
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- New Strong Sell Stocks for August 8th
- Canaccord Genuity lowers Edgewell Personal Care stock price target on weak Q3
- Edgewell Personal Care stock rating upgraded by Morgan Stanley after hitting bottom
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Here's What Key Metrics Tell Us About Edgewell Personal (EPC) Q3 Earnings
- Edgewell Personal Care (EPC) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Personal Care misses Q3 expectations, lowers guidance
- Edgewell Personal Care earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- How a Biden-era law is helping this battery maker deal with Trump’s tariffs
- Church & Dwight (CHD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Stock: Getting A Shave Itself (NYSE:EPC)
- Are Investors Undervaluing Edgewell Personal Care (EPC) Right Now?
- Antilles Gold signs LoI with Xinhai for Cuban mine project
- TDPC awards Ntorya gas field pipeline EPC contract to Chinese companies
- Interparfums: Seems Like A Good Time For A Downgrade (NASDAQ:IPAR)
- Edgewell Personal Care Releases its 2024 Sustainability Report
- Edgewell Personal Care stock hits 52-week low at 22.62 USD
- Edgewell Personal Care credit outlook revised to negative by S&P on tariff concerns
- Edgewell stock hits 52-week low at $24.35 amid market challenges
- Petrovietnam signs EPC contract for power plant
- Hawaiian Tropic Embarks on Bold New Chapter with Launch of "Tana Sutra" Campaign Featuring Alix Earle
- Edgewell Personal Care Company (EPC): Buying The Plunge May Make Sense
Дневной диапазон
20.86 21.37
Годовой диапазон
20.86 38.45
- Предыдущее закрытие
- 21.18
- Open
- 21.31
- Bid
- 21.26
- Ask
- 21.56
- Low
- 20.86
- High
- 21.37
- Объем
- 1.290 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- -11.23%
- 6-месячное изменение
- -32.16%
- Годовое изменение
- -41.66%
