EPC: Edgewell Personal Care Company
20.89 USD 0.07 (0.34%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EPCの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり20.68の安値と21.03の高値で取引されました。
Edgewell Personal Care Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPC News
- Edgewell announces COO departure, shifts to regional hub structure
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- New Strong Sell Stocks for August 8th
- Canaccord Genuity lowers Edgewell Personal Care stock price target on weak Q3
- Edgewell Personal Care stock rating upgraded by Morgan Stanley after hitting bottom
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Here's What Key Metrics Tell Us About Edgewell Personal (EPC) Q3 Earnings
- Edgewell Personal Care (EPC) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Personal Care misses Q3 expectations, lowers guidance
- Edgewell Personal Care earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- How a Biden-era law is helping this battery maker deal with Trump’s tariffs
- Church & Dwight (CHD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Stock: Getting A Shave Itself (NYSE:EPC)
- Are Investors Undervaluing Edgewell Personal Care (EPC) Right Now?
- Antilles Gold signs LoI with Xinhai for Cuban mine project
- TDPC awards Ntorya gas field pipeline EPC contract to Chinese companies
- Interparfums: Seems Like A Good Time For A Downgrade (NASDAQ:IPAR)
- Edgewell Personal Care Releases its 2024 Sustainability Report
- Edgewell Personal Care stock hits 52-week low at 22.62 USD
- Edgewell Personal Care credit outlook revised to negative by S&P on tariff concerns
- Edgewell stock hits 52-week low at $24.35 amid market challenges
- Petrovietnam signs EPC contract for power plant
- Hawaiian Tropic Embarks on Bold New Chapter with Launch of "Tana Sutra" Campaign Featuring Alix Earle
- Edgewell Personal Care Company (EPC): Buying The Plunge May Make Sense
1日のレンジ
20.68 21.03
1年のレンジ
20.68 38.45
- 以前の終値
- 20.82
- 始値
- 20.86
- 買値
- 20.89
- 買値
- 21.19
- 安値
- 20.68
- 高値
- 21.03
- 出来高
- 1.007 K
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- -12.78%
- 6ヶ月の変化
- -33.34%
- 1年の変化
- -42.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K