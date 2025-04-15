クォートセクション
EPC
EPC: Edgewell Personal Care Company

20.89 USD 0.07 (0.34%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPCの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり20.68の安値と21.03の高値で取引されました。

Edgewell Personal Care Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.68 21.03
1年のレンジ
20.68 38.45
以前の終値
20.82
始値
20.86
買値
20.89
買値
21.19
安値
20.68
高値
21.03
出来高
1.007 K
1日の変化
0.34%
1ヶ月の変化
-12.78%
6ヶ月の変化
-33.34%
1年の変化
-42.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K