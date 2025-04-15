Devises / EPC
EPC: Edgewell Personal Care Company
20.31 USD 0.58 (2.78%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EPC a changé de -2.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.19 et à un maximum de 20.96.
Suivez la dynamique Edgewell Personal Care Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EPC Nouvelles
Range quotidien
20.19 20.96
Range Annuel
20.19 38.45
- Clôture Précédente
- 20.89
- Ouverture
- 20.84
- Bid
- 20.31
- Ask
- 20.61
- Plus Bas
- 20.19
- Plus Haut
- 20.96
- Volume
- 1.114 K
- Changement quotidien
- -2.78%
- Changement Mensuel
- -15.20%
- Changement à 6 Mois
- -35.19%
- Changement Annuel
- -44.26%
20 septembre, samedi