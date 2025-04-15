Währungen / EPC
EPC: Edgewell Personal Care Company
20.87 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EPC hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.79 bis zu einem Hoch von 20.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Edgewell Personal Care Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EPC News
- Edgewell announces COO departure, shifts to regional hub structure
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- New Strong Sell Stocks for August 8th
- Canaccord Genuity lowers Edgewell Personal Care stock price target on weak Q3
- Edgewell Personal Care stock rating upgraded by Morgan Stanley after hitting bottom
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Here's What Key Metrics Tell Us About Edgewell Personal (EPC) Q3 Earnings
- Edgewell Personal Care (EPC) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Personal Care misses Q3 expectations, lowers guidance
- Edgewell Personal Care earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- How a Biden-era law is helping this battery maker deal with Trump’s tariffs
- Church & Dwight (CHD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Edgewell Stock: Getting A Shave Itself (NYSE:EPC)
- Are Investors Undervaluing Edgewell Personal Care (EPC) Right Now?
- Antilles Gold signs LoI with Xinhai for Cuban mine project
- TDPC awards Ntorya gas field pipeline EPC contract to Chinese companies
- Interparfums: Seems Like A Good Time For A Downgrade (NASDAQ:IPAR)
- Edgewell Personal Care Releases its 2024 Sustainability Report
- Edgewell Personal Care stock hits 52-week low at 22.62 USD
- Edgewell Personal Care credit outlook revised to negative by S&P on tariff concerns
- Edgewell stock hits 52-week low at $24.35 amid market challenges
- Petrovietnam signs EPC contract for power plant
- Hawaiian Tropic Embarks on Bold New Chapter with Launch of "Tana Sutra" Campaign Featuring Alix Earle
- Edgewell Personal Care Company (EPC): Buying The Plunge May Make Sense
Tagesspanne
20.79 20.96
Jahresspanne
20.68 38.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.89
- Eröffnung
- 20.84
- Bid
- 20.87
- Ask
- 21.17
- Tief
- 20.79
- Hoch
- 20.96
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -12.86%
- 6-Monatsänderung
- -33.41%
- Jahresänderung
- -42.73%
