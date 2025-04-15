통화 / EPC
EPC: Edgewell Personal Care Company
20.31 USD 0.58 (2.78%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPC 환율이 오늘 -2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.19이고 고가는 20.96이었습니다.
Edgewell Personal Care Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
20.19 20.96
년간 변동
20.19 38.45
- 이전 종가
- 20.89
- 시가
- 20.84
- Bid
- 20.31
- Ask
- 20.61
- 저가
- 20.19
- 고가
- 20.96
- 볼륨
- 1.114 K
- 일일 변동
- -2.78%
- 월 변동
- -15.20%
- 6개월 변동
- -35.19%
- 년간 변동율
- -44.26%
20 9월, 토요일