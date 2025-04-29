货币 / DSP
DSP: Viant Technology Inc
9.38 USD 0.17 (1.85%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DSP汇率已更改1.85%。当日，交易品种以低点9.20和高点9.65进行交易。
关注Viant Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DSP新闻
- This Astera Labs Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Viant Technology stock initiated with Buy rating at DA Davidson
- Viant Technology stock price target lowered to $18 at JMP on agency loss
- Viant Technology stock price target lowered to $19 at Raymond James
- Viant Technology Inc. (DSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Viant Technology Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology (DSP) Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Viant Technology Q2 2025 earnings beat expectations
- Viant Q2 2025 slides: revenue up 18%, CTV drives nearly half of ad spend
- Viant Technology earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Viant (DSP) Moves 7.2% Higher: Will This Strength Last?
- Raymond James upgrades Viant Technology stock to Strong Buy on niche positioning
- Viant Technology: Stock Repurchases, Seasonality, And Industry Tailwinds Make It A Buy
- Viant stock price target maintained at $24 by JMP on CTV data efforts
- Viant technology COO sells shares worth $117,177
- Viant technology CEO Timothy Vanderhook sells $117,177 in stock
- Viant Technology stockholders approve board director and auditor
- Former Xumo CEO's AI-Powered Fairground Raises $4M, Debuts Dracula And Robin Hood Shows With Viant And Myspace Founder Support - Viant Technology (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology appoints new director and audit member
- Viant Earns Great Place To Work Certification™ For Fourth Consecutive Year
- Viant Gains Analyst Praise For Household ID, CTV Tools Amid Ad Market Rebound - Viant Technology (NASDAQ:DSP), Trade Desk (NASDAQ:TTD)
日范围
9.20 9.65
年范围
9.07 26.33
- 前一天收盘价
- 9.21
- 开盘价
- 9.21
- 卖价
- 9.38
- 买价
- 9.68
- 最低价
- 9.20
- 最高价
- 9.65
- 交易量
- 764
- 日变化
- 1.85%
- 月变化
- -7.59%
- 6个月变化
- -25.32%
- 年变化
- -16.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值