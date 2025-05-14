通貨 / DSP
DSP: Viant Technology Inc
9.40 USD 0.03 (0.32%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DSPの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり9.31の安値と9.58の高値で取引されました。
Viant Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSP News
- Viant technology CEO Vanderhook sells shares worth $85k
- Viant technology CFO Madden sells $126k in stock
- This Astera Labs Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Viant Technology stock initiated with Buy rating at DA Davidson
- Viant Technology stock price target lowered to $18 at JMP on agency loss
- Viant Technology stock price target lowered to $19 at Raymond James
- Viant Technology Inc. (DSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Viant Technology Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology (DSP) Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Viant Technology Q2 2025 earnings beat expectations
- Viant Q2 2025 slides: revenue up 18%, CTV drives nearly half of ad spend
- Viant Technology earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Viant (DSP) Moves 7.2% Higher: Will This Strength Last?
- Raymond James upgrades Viant Technology stock to Strong Buy on niche positioning
- Viant Technology: Stock Repurchases, Seasonality, And Industry Tailwinds Make It A Buy
- Viant stock price target maintained at $24 by JMP on CTV data efforts
- Viant technology COO sells shares worth $117,177
- Viant technology CEO Timothy Vanderhook sells $117,177 in stock
- Viant Technology stockholders approve board director and auditor
- Former Xumo CEO's AI-Powered Fairground Raises $4M, Debuts Dracula And Robin Hood Shows With Viant And Myspace Founder Support - Viant Technology (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology appoints new director and audit member
1日のレンジ
9.31 9.58
1年のレンジ
9.07 26.33
- 以前の終値
- 9.37
- 始値
- 9.33
- 買値
- 9.40
- 買値
- 9.70
- 安値
- 9.31
- 高値
- 9.58
- 出来高
- 419
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- -7.39%
- 6ヶ月の変化
- -25.16%
- 1年の変化
- -16.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K