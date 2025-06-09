Währungen / DSP
DSP: Viant Technology Inc
9.33 USD 0.07 (0.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DSP hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.26 bis zu einem Hoch von 9.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viant Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DSP News
- Viant Technology: CEO Vanderhook verkauft Aktien im Wert von 85.000 $
- CFO von Viant Technology verkauft Aktien im Wert von 126.000 $
- Viant technology CEO Vanderhook sells shares worth $85k
- Viant technology CFO Madden sells $126k in stock
- This Astera Labs Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Viant Technology stock initiated with Buy rating at DA Davidson
- Viant Technology stock price target lowered to $18 at JMP on agency loss
- Viant Technology stock price target lowered to $19 at Raymond James
- Viant Technology Inc. (DSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Viant Technology Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology (DSP) Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Viant Technology Q2 2025 earnings beat expectations
- Viant Q2 2025 slides: revenue up 18%, CTV drives nearly half of ad spend
- Viant Technology earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Viant (DSP) Moves 7.2% Higher: Will This Strength Last?
- Raymond James upgrades Viant Technology stock to Strong Buy on niche positioning
- Viant Technology: Stock Repurchases, Seasonality, And Industry Tailwinds Make It A Buy
- Viant stock price target maintained at $24 by JMP on CTV data efforts
- Viant technology COO sells shares worth $117,177
- Viant technology CEO Timothy Vanderhook sells $117,177 in stock
- Viant Technology stockholders approve board director and auditor
