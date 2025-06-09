KurseKategorien
Währungen / DSP
Zurück zum Aktien

DSP: Viant Technology Inc

9.33 USD 0.07 (0.74%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DSP hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.26 bis zu einem Hoch von 9.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Viant Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DSP News

Tagesspanne
9.26 9.45
Jahresspanne
9.07 26.33
Vorheriger Schlusskurs
9.40
Eröffnung
9.42
Bid
9.33
Ask
9.63
Tief
9.26
Hoch
9.45
Volumen
122
Tagesänderung
-0.74%
Monatsänderung
-8.08%
6-Monatsänderung
-25.72%
Jahresänderung
-16.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K