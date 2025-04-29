Валюты / DSP
DSP: Viant Technology Inc
9.21 USD 0.09 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DSP за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.19, а максимальная — 9.45.
Следите за динамикой Viant Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DSP
- This Astera Labs Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Astera Labs (NASDAQ:ALAB)
- Viant Technology stock initiated with Buy rating at DA Davidson
- Viant Technology stock price target lowered to $18 at JMP on agency loss
- Viant Technology stock price target lowered to $19 at Raymond James
- Viant Technology Inc. (DSP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Viant Technology Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology (DSP) Q2 Earnings Miss Estimates
- Earnings call transcript: Viant Technology Q2 2025 earnings beat expectations
- Viant Q2 2025 slides: revenue up 18%, CTV drives nearly half of ad spend
- Viant Technology earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Cricut, Inc. (CRCT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Viant (DSP) Moves 7.2% Higher: Will This Strength Last?
- Raymond James upgrades Viant Technology stock to Strong Buy on niche positioning
- Viant Technology: Stock Repurchases, Seasonality, And Industry Tailwinds Make It A Buy
- Viant stock price target maintained at $24 by JMP on CTV data efforts
- Viant technology COO sells shares worth $117,177
- Viant technology CEO Timothy Vanderhook sells $117,177 in stock
- Viant Technology stockholders approve board director and auditor
- Former Xumo CEO's AI-Powered Fairground Raises $4M, Debuts Dracula And Robin Hood Shows With Viant And Myspace Founder Support - Viant Technology (NASDAQ:DSP)
- Viant Technology appoints new director and audit member
- Viant Earns Great Place To Work Certification™ For Fourth Consecutive Year
- Viant Gains Analyst Praise For Household ID, CTV Tools Amid Ad Market Rebound - Viant Technology (NASDAQ:DSP), Trade Desk (NASDAQ:TTD)
